Atualizado às 20h51

Moradores de sete bairros de Caldas Novas, no Sudeste do Estado, receberão em casa a vacina contra a gripe, nesta quarta-feira (1º). Segundo a prefeitura da cidade, a ação será realizada nos setores Jardim Jussara, Grupinho, Residencial Vale da Serra, parte do Setor Itanhanga II, Jardim Esmeralda, Nova Canaã e Tangará. Os três últimos foram divulgados pela prefeitura local no início da noite desta terça-feira (31) e complementaram a lista anterior, que contava com quatro bairros.

A vacinação “de casa em casa”, definida pela Vigilância Epidemiológica local, é voltada apenas para pessoas com mais de 60 anos, segundo a administração municipal, e tem o objetivo de evitar filar e aglomerações em função da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Prefeitura de Caldas Novas, a população deverá sinalizar com “um saco ou um pano branco” a porta ou o portão das residências em que vivem idosos, a fim de “facilitar o trabalho dos agentes de saúde”.

A imunização contra a Influenza (H1N1) foi retomada nesta terça-feira (31) na cidade e ocorreu em residências de outras localidades do município. A ação foi realizada no Setor Itanhanga II, Setor Serrinha, no Jardim Serrano, no Condomínio Filomeu (Bloco 1, 2 e 3) e no Terezinha Palmerston.