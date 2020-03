Moradores de quatro bairros de Caldas Novas, no Sudeste do Estado, receberão em casa a vacina contra a gripe, nesta quarta-feira (1º). Segundo a prefeitura da cidade, a ação será realizada nos setores Itanhanga II, Jardim Jussara, Grupinho e Vale da Serra.

A vacinação “de casa em casa”, definida pela Vigilância Epidemiológica local, é voltada apenas para pessoas com mais de 60 anos, segundo a administração municipal, e tem o objetivo de evitar filar e aglomerações em função da pandemia do novo coronavírus.

A imunização contra a Influenza (H1N1) foi retomada nesta terça-feira (31) na cidade e ocorreu em residências de outras localidades do município. A ação foi realizada no Setor Serrinha, no Jardim Serrano, no Condomínio Filomeu (Bloco 1, 2 e 3) e no Terezinha Palmerston.