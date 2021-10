Cidades Caldas Novas terá carnaval em 2022 Principal destino turístico de Goiás, município anuncia retorno de grandes eventos, que inclui ainda programação de Natal em dezembro e festival sertanejo em janeiro

Depois de ter o carnaval suspenso este ano, por causa das restrições em consequência da pandemia da Covid-19, Caldas Novas voltará a ter a festa em 2021. A confirmação é do secretário de Turismo do município, Daniel Ribas. A programação ocorrerá do início de fevereiro até a primeira semana de março. O tema será “Carnaval Antigo”. A festa terá dois blocos por semana,...