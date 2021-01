Cidades Caldas Novas tem aglomeração e centenas sem máscara

Centenas de pessoas se reuniram sem máscaras no Setor dos Turistas 1, em Caldas Novas, para passar a virada do ano. A maior concentração ocorreu na praça em frente ao Clube Privé, na madrugada do primeiro dia de 2021 ano. A movimentação começou por volta das 20 horas, mas à meia-noite o local já estava lotado, assim como os canteiros centrais da Avenida Coronel Cirilo ...