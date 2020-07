Caldas Novas tem, nesta terça-feira, 270 casos do novo coronavírus. A prefeitura informou que 109 pessoas que se infectaram já estão curadas e outras quatro pessoas seguem hospitalizadas, sendo um em Unidade de Terapia Intensiva e as outras três pessoas em leitos clínicos. A cidade tem, ao todo, 157 casos ativos.

As outras 153 pessoas que testaram positivo estão em isolamento domiciliar sendo monitoradas por equipes da secretaria de saúde do município. Ao todo, cinco mortes pela infecção do vírus SARS-CoV-2 foram confirmadas na cidade até agora.