Caldas Novas reabre nesta quarta-feira, mas fecha nos fins de semana

Caldas Novas retoma suas atividades turísticas nesta quarta-feira (1º). A decisão foi informada pelo prefeito da cidade, Evandro Magal (PP) em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite desta terça-feira (30). Ele afirma que a medida foi tomada com base na situação epidemiológica do município, que tem apenas uma pessoa internada com o novo coronavírus. Ele d...