Caldas Novas confirmou mais oito casos do novo coronavírus nesta sexta e tem 28 pessoas que testaram positivo para Covid-19 até agora. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou que 23 testes foram realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e que cinco foram positivos e 18 negativos.

De acordo com a prefeitura, o primeiro caso confirmado nesta tarde se refere a uma pessoa que tem contato com a família do bombeiro que testou positivo no começo da semana. O paciente tem 32 anos e possui insuficiência venosa. Morador do Setor Mansões das Águas Quentes, havia viajado para Pires do Rio em 23 de maio. O segundo caso se refere a um contato intradomiciliar do primeiro positivo e é uma criança de seis anos.

Um homem de 88 anos, morador do Setor São José, que faz hemodiálise é o terceiro caso positivo confirmado nesta sexta pela Secretaria Municipal de Saúde. O quarto caso, do mesmo bairro, é de uma criança de 10 anos, sem comorbidades. A prefeitura não informou o bairro do quinto caso, apenas que é um idoso de 79 anos que tem doença cardíaca crônica.

A pasta ainda informou que na testagem dos funcionários do Supermercado que já apresentou um resultado positivo anteriormente foram detectados outros três casos positivos nesta tarde. De acordo com a prefeitura, o supermercado possui 150 funcionários e 130 passaram por testes, sendo que três tiveram resultado positivo e 127 negativos, O resultado dos outros 20 ainda não ficaram prontos.

Boletim

No boletim divulgado esta sexta, a cidade tem 28 casos confirmados sendo duas mortes, sete pessoas curadas e outras 19 que seguem isoladas. Ao todo, até agora, 148 pessoas tiveram seus casos descartados por não terem relação com a infecção, mas ainda monitoram 107 pessoas com sintomas de síndrome gripal. Não existem casos suspeitos em análise, nem pessoas internadas pela infecção.