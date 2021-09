Cidades Caldas Novas autoriza retomada de eventos com até 75% de ocupação do público O documento prevê ainda que a partir do dia que a Secretaria de Saúde Municipal publicar a disponibilidade da 2ª dose de vacina contra a Covid-19 para a população a partir de 18 anos, o percentual será elevado automaticamente para 100%

A Prefeitura de Caldas Novas publicou, nesta segunda-feira (27), um decreto permitindo a retomada de eventos no município com capacidade máxima de público de 75%. Segundo o prefeito Kleber Marra, a flexibilização ocorre no dia em que é celebrado o Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo. De acordo com o documento, passam a ser liberados eventos de pequeno, médio ...