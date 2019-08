Estagiária do GJC em convênio com a UFG

Mariana Carneiro Estagiária do GJC em convênio com a UFG

A concretagem das calçadas da Rua 8, no Centro de Goiânia, conhecida como Rua do Lazer, será feita na próxima segunda-feira e terça-feira (3). É o que afirma a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). Na segunda-feira, o lado direito da rua receberá a pavimentação e na terça-feira, o lado esquerdo. Durante o processo, os estabelecimentos precisarão ser fechados.

A intervenção em prol da revitalização do espaço, que estava programada para ser iniciada em março, começou somente em abril. O trabalho deveria estar pronto no fim de julho, cumprindo o prazo inicial de 90 dias obra. Em reportagem do POPULAR publicada no dia 30 de julho, o secretário municipal de Planejamento e Habitação, Henrique Alves, afirmou que dentro de 40 dias a obra estaria terminada e agora, faltando oito dias para o fim desta previsão, o secretário voltou a reafirmar a conclusão do projeto. “Dentro deste prazo iremos entregar as calçadas, os pavers (calçamento de bloco de concreto) na parte central, além da mobília urbana como, por exemplo, os bancos e os postes. Com isso, o transtorno dos comerciantes irá melhorar”, explica Alves.

Entretanto, comerciantes duvidam que todas essas etapas sejam entregues no período determinado. “Aqui tem muita coisa para ser feita e só tem dois funcionários fazendo o trabalho aqui”, enfatiza Hugo Deleon, dono de uma loja de medicamentos naturais.

O comerciante, que está há apenas cinco meses no local, disse que no início tinha uma boa expectativa em relação ao projeto de revitalização. “Quando me mudei para cá, logo depois começou e achei que seria positivo, pois a rua estava precisando, mas da forma como está sendo feita está prejudicando os comerciantes. Meu faturamento caiu cerca de 50%”, explica.

Iberson Teixeira, dono de uma loja de óculos na via, contou que tem preferido fazer os atendimentos na casa dos clientes. “Aqui quase ninguém vem. Isso aqui começou dia 15 de abril e desde então a loja não está dando lucro nenhum”, conta o comerciante.

Além da revitalização da Rua do Lazer, os dois becos laterais também passarão por um processo de melhorias. Ambos já foram pavimentados e agora possuem piso tátil. No beco do lado esquerdo, mais próximo à Avenida Goiás, será instalada uma área com equipamentos para a prática de exercícios físicos. No beco do lado direito será construído um espaço para realização de performances artísticas e lazer. “Essas instalações e o paisagismo serão feitos um pouco depois”, concluiu o titular da Seplanh.