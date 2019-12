Cidades Calçadão do Rio ganha estátua em homenagem a Ayrton Senna Às vésperas do réveillon na praia mais famosa do Rio de Janeiro, Copacabana ganhou mais um atrativo turístico: uma estátua em tamanho real do piloto tricampeão da Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna

Há alguns anos, quem passeia pela orla da zona sul do Rio de Janeiro costuma se deparar com estátuas de algumas celebridades da cultura brasileira que já estão falecidas. Entre elas estão Carlos Drumond de Andrade e Dorival Caymmi, em Copacabana; Tom Jobim, em Ipanema; e Clarice Lispector; no Leme. Neste fim de 2019, esse time de escritores e músicos ganhou a companhia d...