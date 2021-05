Cidades Caixa paga segunda parcela do auxílio emergencial 2021 para o Bolsa Família na terça O calendário de liberações, que varia de acordo com o final do Número de Inscrição Social, começa com o final 1 e acaba no dia 31 de maio, com o depósito para as pessoas com final de NIS 0.

Beneficiários do auxílio emergencial que fazem parte do Bolsa Família passam a receber a segunda parcela de ajuda do governo nesta terça-feira (18). O calendário de liberações, que varia de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social), começa com o final 1 e acaba no dia 31 de maio, com o depósito para as pessoas com final de NIS 0. Além disso, os demais...