Cidades Caixa d'água derrete com o calor de 41°C em Aragarças A imagem foi feita em uma chácara, a 11 km do centro da cidade, e rapidamente começou a circular nos grupos de aplicativo de mensagens da família e a viralizar nas redes sociais

Que o calor está demais, isso todo mundo aqui em Goiás está sentindo. Mas um registro feito na cidade de Aragarças chamou a atenção. No dia em que foi registrada a temperatura de 41,1ºC no município, uma caixa d'água foi flagrada derretendo por causa do calor. A foto mostra a caixa d’água no alto de uma estrutura de madeira toda retorcida. Segundo o site G1 Goiás...