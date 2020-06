Cidades Caixões com 'vítimas da Covid-19' que iriam para Goiânia são apreendidos cheios maconha; veja vídeo Suspeito de 22 anos contou aos policiais que os caixões estavam lacrados, pois transportavam corpos contaminados pelo novo coronavírus (Sars-Cov2)

Dois caixões com quase 300 kg de maconha foram apreendidos na madrugada desta segunda-feira (15) na BR-060, em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás. O motorista do carro funerário de 22 anos e sem passagem policial foi preso e levado junto com o entorpecente para a unidade da Polícia Federal do município. Segundo o 2º tenente da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) ...