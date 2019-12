Cidades Cais do bairro Chácara do Governador será fechado para reforma Centro integrado fechará as portas a partir de domingo e passará por obras para dar lugar a uma UPA de porte 2, com capacidade para alta complexidade

O Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Chácara do Governador, localizado no bairro de mesmo nome, na Região Leste de Goiânia, realizará amanhã os últimos atendimentos antes de ser fechado para reforma. A unidade será readequada e transformada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porte 2, a segunda do tipo na capital, com capacidade para atendimentos de...