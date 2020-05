Cidades Caiapônia instala duas cabines de desinfecção contra o coronavírus Medida foi tomada para evitar que novos casos cheguem à cidade, que teve apenas um caso até agora

Caiapônia tem duas cabines de desinfecção contra o coronavírus instaladas em pontos estratégicos da cidade. Secretária de saúde, Jeanne D’arc Costa Souza diz que a medida foi tomada para ser mais uma ferramenta contra a disseminação do vírus no município, que só teve um caso confirmado até agora. “Este caso, que era importado, já passou do período de transmissão então e...