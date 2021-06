Cidades Caiado volta a dizer que aulas em Goiás irão retornar em agosto Acompanhado do ministro da Saúde, governador afirmou que acredita que até fim de junho todos os professores estarão vacinados contra a Covid-19. Dia 2 de agosto é data prevista para retorno

Atualizada às 18h30 O governador Ronaldo Caiado (DEM) voltou a prometer na tarde desta terça-feira (15) que as aulas em Goiás irão retornar em agosto. “São 530 mil crianças e jovens que vão voltar às aulas a partir do dia 2 de agosto”, disse. De acordo com ele, com base no andamento da vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os professores devem ser imunizados até o ...