Cidades Caiado veta projeto que visava criar o dia do Policial de Choque Estado Maior Estratégico da Polícia Militar explicou que há riscos na criação de uma data para policiais específicos, criando uma hierarquia de prestígio

Nesta quinta-feira (14), durante as atividades da Assembléia Legislativa de Goiás (Alego), o governador do Estado, Ronaldo Caiado vetou, integralmente, o projeto assinado pelo deputado Delegado Humberto Teófilo (PSL) que propunha definir o dia 17 de outubro como o Dia Estadual do Choqueano. Ronaldo Caiado (DEM) configurou o veto logo após a Secretaria de Seg...