Na manhã desta terça-feira (12), o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que vai se reunir com o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e, depois, com pastores evangélicos, para propor o fechamento de igrejas em Goiás.

As reuniões estão previstas ainda para a tarde desta terça. “Técnicos da Saúde em Goiás afirmam que o fechamento de igrejas e a retirada da autonomia dos prefeitos (para definir medidas) nas maiores cidades garantem de volta o isolamento necessário de ao menos 50%”, justificou. No último decreto, o governo havia liberado os encontros religiosos desde que respeitadas medidas de distanciamento.

Em entrevista ao POPULAR o governador disse que deve publicar na quarta-feira (13) um decreto restringindo as atividades no Estado. Isso, porque, no sábado (9), Goiás chegou ao último lugar em relação a índice de isolamento social. Caiado chegou a dizer: "Já que não tem receita de bolo para tratar o coronavírus, vamos para o isolamento mais duro agora."