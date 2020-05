Cidades Caiado vai ouvir prefeitos de 32 cidades para tentar acordo sobre regras Gestores vão se reunir nesta segunda-feira (17) com governador para avaliar demandas e discutir distanciamento social. Pedidos passam por leitos e pagamento de fiscais

Os prefeitos de 32 cidades de Goiás vão se reunir com o governador Ronaldo Caiado (DEM) no final da tarde desta segunda-feira (18) por videoconferência. O objetivo do encontro é ouvir sugestões e ações de municípios para, em seguida, ser firmado um acordo urgente, que garanta o distanciamento social no Estado e evitar que o sistema de saúde entre em colapso. As cidades escolhida...