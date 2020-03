O governador Ronaldo Caiado (DEM) esteve no início da tarde desta segunda-feira (23) na porta do campo do Goiás Esporte Clube, que liberou a sede para aplicação de vacinas contra a gripe, para tentar conscientizar os idosos a deixarem o local para evitar aglomerações.

O governador utilizou um megafone do carro do Corpo de Bombeiros para falar com todos que estavam na fila aguardando a vacina. Pedido é forma de prevenção para combater a propagação do novo coronavírus em Goiás.