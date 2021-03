Cidades Caiado sugere UPAs exclusivas para atendimento de Covid-19 em Goiás A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informou que, das cinco UPAs da capital, quatro já são exclusivas para atendimento a pacientes com Covid-19 atualmente

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), sugeriu ontem, em entrevistas, que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Região Metropolitana sejam usadas para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), cinco cidades da Região Metropolitana de Goiânia têm 203 leitos para pacientes em observação o...