Cidades Caiado sugere novas medidas para conter Covid-19 em Goiás Governador aproveitou solenidade de posse do defensor público geral para combinar reunião com prefeito de Goiânia ainda nesta noite e indicou mais providências além da lei seca

O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que pretende discutir novas medidas para conter o avanço da Covid-19 em Goiás além do decreto estadual que impôs uma espécie de lei seca no Estado, proibindo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares e estabelecimentos similares a partir das 22 horas. Durante solenidade de posse do defensor público geral do Es...