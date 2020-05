Em entrevista ao O POPULAR na manhã desta terça-feira (12), o governador Ronaldo Caiado (DEM) foi questionado sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que colocou salões de beleza, academias e barbearias entre as atividades essenciais. O democrata resumiu a resposta a: “Aqui em Goiás não”.

O governador frisou que, no Estado, as atividades essenciais continuam sendo os hospitais, farmácias, supermercados e as indústrias do ramo alimentício. É, inclusive, nesse conceito que deve se basear o novo decreto que vai ampliar o isolamento social em Goiás.

Caiado disse que o governo está trabalhando em um texto para garantir que Goiás deixe de ser o pior Estado em índice de isolamento durante a pandemia da Covid-19. “Temos que achar mecanismo para solucionar o problema, não adianta só reclamar que as pessoas não estão respeitando. Já que não tem receita de bolo para tratar o coronavírus, vamos para o isolamento mais duro agora”, disse.