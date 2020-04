O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), terá hoje a primeira reunião com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. O encontro será virtual. “Amanhã teremos uma videoconferência com os ministros da Saúde e da Casa Civil (Braga Netto)”, disse Caiado durante live. Segundo o governador, eles devem falar sobre a situação do Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas, que foi construído pelo governo federal e será repassado ao Estado.

A estrutura temporária para o enfrentamento do novo coronavírus já recebeu o mobiliário e a instalação de rede de gases. No entanto, será necessária a aquisição de respiradores e monitores para os 40 leitos críticos previstos no projeto. A unidade deverá ser equipada e custeada pelo Estado. “Vamos insistir amanhã para que venha algum respirador para nós”, disse o governador.