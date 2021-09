Caiado propõe que preso pague por custo de tornozeleira em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enviou nesta terça-feira (31), um projeto de lei para Assembleia Legislativa pedindo a cobrança por uso de tornozeleira por parte do preso ou apenado no sistema prisional do Estado. O recurso tem como objetivo a redução de gastos e manutenção do equipamento, visto que o Estado arca com custos de utilização incorreta e sofre com o aumento da demanda.

Iris Rezende é transferido para São Paulo

Internado há 25 dias no Instituto de Neurologia de Goiânia, o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, 87, foi transferido nesta terça-feira (31) para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a pedido da família. As filhas Ana Paula e Adriana o acompanharam.

Iris deixou o hospital lúcido e se despediu de amigos próximos que estavam no local. Ele havia retornado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pela terceira vez na manhã desta terça, depois de apresentar o pulmão congesto (popularmente, cheio de líquido) e leve piora de insuficiência cardíaca.

Valor do IPTU em Goiânia cai para 45% e sobe acima de R$ 100 para 31% dos imóveis

Os cálculos da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) para o novo Código Tributário Municipal (CTM) apontam que 45% dos imóveis em Goiânia vão ter redução no valor a ser pago pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou Imposto Territorial Urbano (ITU) em 2022, em relação ao custo neste ano. Por outro lado, para 31% dos proprietários da capital, o valor do imposto vai ter um aumento acima de 100 reais. Nos outros 24% dos imóveis, o valor do imposto ou vai se manter ou terá aumento abaixo de 100 reais, o que, no argumento da Sefin, representa 9 reais por mês, devido a possibilidade de parcelar o tributo.