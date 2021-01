Cidades Caiado propõe lei seca em Goiás Com alta na ocupação de leitos de UTIs para Covid, governo estuda proibir venda de bebidas alcoólicas após as 22 horas

O governo de Goiás aguarda a manifestação dos prefeitos goianos para definir se o Estado terá novas regras de restrições como método de contenção do avanço de casos, óbitos e internações por Covid-19. Desde o começo deste ano, a curva epidemiológica acelerou e deixou Goiás com uma segunda onda da pandemia ainda pior do que o previsto em dezembro passado, com uma média d...