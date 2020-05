Após a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) divulgar que está com 80% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vagos, o governador Ronaldo Caiado propôs, neste domingo (17), que os centros de saúde cedam os equipamentos de UTI para o Hospital Municipal de Porangatu. A unidade está sendo montada para ser referência no enfrentamento ao novo coronavírus no Norte de Goiás. Em contrapartida, o Estado pagará um aluguel pela estrutura durante o tempo que durar a pandemia.



Caiado fez o anúncio da proposta em seu perfil no Twitter. "Hospitais privados alegam, por meio da entidade que os representam (Ahpaceg), que estão com leitos de UTIs vazios em Goiânia. Por isso, o Estado está disposto a firmar acordo para que camas, respiradores e equipamentos dessas UTIs sejam alugados para o Hospital de Porangatu", publicou o governador.

Em entrevistas na última semana, Caiado havia destacado que os leitos vagos estavam concentrados na região metropolitana de Goiânia e que estaria preocupado com o interior. A ideia foi reforçada na publicação de hoje: "Atualmente só temos Anápolis para atender o Norte de Goiás. Já assinamos esse convênio com a Prefeitura de Porangatu para colocarmos o Hospital Municipal à disposição de vítimas do coronavírus. Agora precisamos acelerar a entrega da estrutura toda montada".

Principal cidade do extremo norte goiano, Porangatu está situada a 426 quilômetros de Goiânia, na divisa com o Tocantins. O Estado vizinho já decretou bloqueio total (lockdown) em 35 cidades. Pelo município goiano passa a BR-153, na rota que leva ao Pará, onde também há cidades com medidas de restrição extrema. Os dois exemplos foram citados pelo governador em postagem no Twitter.



"Pará já vive situação difícil e Tocantins também decretou lockdown em 35 cidades. Precisamos garantir a Porangatu, que está no eixo da rodovia Belém-Brasília, e a todo o Norte do Estado, Vale do Araguaia, condições de atendimento. Assim como fizemos em Luziânia, no Entorno do DF", pontuou.