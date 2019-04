Vida Urbana Caiado pede "paciência" e "espírito público" a professores em greve Após categoria recusar proposta de parcelamento, governador disse que paralisação pode prejudicar estudantes e que está se esforçando para pagar salários de dezembro

Depois de o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego) votar pela continuidade da greve em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) pediu, nesta terça-feira (9), durante coletiva no Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), que a categoria tenha “ponderação”. Segundo ele, outros estados estão com situação ainda mais grave e que ...