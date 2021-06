Cidades Caiado pede mais doses de vacina durante agenda de ministro da Saúde em Goiânia Ministro da Saúde cumpre agenda em Goiânia ao longo da tarde desta terça-feira (15). Governador aproveitou a ocasião para pedir por mais doses de vacina contra a Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), vistoriam na tarde desta terça-feira (15) o Hemocentro de Goiás (Hemogo), no Setor Coimbra, em Goiânia. "Nossos pedidos vocês sabem qual é que é. Aquele que no momento todos desejam. Cada vez mais vacinas para ampliarmos a parceria que temos do governo federal e estadual", disse ...