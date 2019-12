Cidades Caiado libera transporte alternativo em vans em Goiás Lei tem por objetivo incentivar os novos modelos de transporte no Estado

O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que regulamenta o Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal de passageiros e encomendas em Goiás, através de veículos do tipo van e similares. A sanção foi publicada na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE). Consta no documento publicado no diário que a lei tem por objetivo incentivar...