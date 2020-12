Cidades Caiado fala que AGM faz política rasteira com vacina Governador critica posição do presidente da associação que pretende negociar termo com o Butantan para adquirir doses da Coronavac. Chefe do Executivo pontua que ação é inviável

O governador Ronaldo Caiado (DEM) chamou de “política rasteira” a atitude do presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende (PSDB), de agendar uma reunião com o governo de São Paulo para tratar da compra da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Para ...