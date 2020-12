Cidades Caiado diz que ministério vai "requisitar" vacinas produzidas no Brasil No twitter, o governador diz que “nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid”

O governador Ronaldo Caiado (DEM) publicou no ínicio da tarde desta sexta-feira (11), no Twitter, um post em que afirma que o ministro Eduardo Pazuello, o informou que o Ministério da Saúde requisitará "toda e qualquer vacina (contra a Covid-19) certificada que for produzida ou importada". A declaração foi feita após encontro com o ministro, que participo de manhã d...