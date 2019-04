Vida Urbana Caiado divulga medidas para contingenciar superlotação do Materno Infantil em Goiás Dentre elas estão a abertura de uma ala pediátrica dentro do Hugol para atender pacientes do HMI, uma espécie de parceria para que a Gestão Estadual fique responsável pelo Cais de Campinas e a futura construção de um novo Materno

Em entrevista ao POPULAR na manhã desta segunda-feira (1º), o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), pontuou três promessas para a saúde infantil no Estado. O Democrata anunciou a abertura de uma ala dentro do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) para atender pacientes do Hospital Estadual Materno I...