Cidades Caiado determina apuração célere de duplo homicídio contra advogados Governador divulgou nota em que se solidariza com as famílias de Frank Alessandro Carvalhaes de Assis e Marcus Aprigio Chaves, mortos nesta tarde

O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou, agora há pouco, que determinou ao secretário da Segurança Pública, Rodney Miranda, que mobilize as forças policiais para uma “apuração célere” do duplo homicídio contra dois advogados, ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (28), em Goiânia. “Asseguro que o ocorrido será apurado com todo o rigor da Lei. Não mediremos e...