Cidades Caiado detalha concursos e diz que segurança avançou em Goiás O primeiro concurso está previsto para maio para a contratação de 720 soldados e 150 oficiais da PM

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (11) no Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (PM), em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado (DEM) detalhou as informações sobre os sete concursos que serão realizados pelo Governo de Goiás em 2022, com a abertura de 2 mil vagas. Os certames vão preencher principalmente cargos nas forças de segurança e de ...