com informações da TV Anhanguera

Redação O POPULAR com informações da TV Anhanguera

Atualizada às 13h49.

Após dezenas de idosos se aglomerarem desde o início da manhã desta segunda-feira (23) na porta do Goiás Esporte Clube no primeiro dia de vacinação contra a gripe em Goiânia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) criticou duramente o esquema de vacinação da Prefeitura de Goiânia. “Estamos entrando em contato agora com a Prefeitura para que haja uma redistribuição das vacinas, para que não concentrem em alguns pontos. Nós temos toda a estrutura junto aos batalhões da polícia, ao Corpo de Bombeiros, podemos aplicar a vacina até dentro dos carros”, disse.

Caiado, em entrevista a TV Anhanguera, pediu ainda que os idosos não se acumulem. O governador informou ainda que é importante que a secretária municipal libere a vacina e com isso haveria alternativas e pontos de imunização. “Não podemos concentrar em pequenos grupos, em pequenos pontos, porque ai sim nós teremos o que exatamente não queremos a aglomeração de idosos. É tudo que lutamos para não acontecer”, pontuou.

Ao final, Caiado afirmou que a situação no campo do Goiás “é inaceitável, inadmissível”, e mais uma vez pediu que as pessoas permaneçam em suas casas.

A reportagem procurou a SMS que informou que irá se manifestar sobre as críticas.