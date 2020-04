O governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou, em live realizada para os veículos de comunicação públicos estaduais nesta sexta-feira (17), que o nível de isolamento social registrado em Goiás está próximo ao crítico, apontado por ele em 50%. De acordo com Caiado, nos últimos dias, o Estado registrou um índice de 51% dos cidadãos em casa, o que é medido por dados de telefonia móvel. Ele lembrou que os goianos já chegaram a figurar entre os primeiros estados na medição do isolamento, com 66,4%, mas que os medidas de restrição têm sido descumpridas desde então.

A política do isolamento social foi a definida pelo governo para a contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Com base em dados fornecidos pela empresa In Loco, na última semana o índice de isolamento social em Goiás ficou na média de 56,4%, o que demonstra o menor cumprimento das regras de restrição em solo goiano atestado pelo governador. Na live, Caiado também criticou ações pontuais de alguns supermercados do Estado, que, segundo ele, não têm colaborado com a política de isolamento social imposta pelo governo.

“Esperávamos que os supermercados tivessem uma postura diferente. As pessoas estão indo passear nos supermercados e isso não deve acontecer. As feiras se adaptaram rapidamente, cumprindo as regras”, disse. O maior problema seria a falta de controle na entrada dos clientes. Para o governador, esta situação faz com que se pense em uma redação mais adequada para a atualização do decreto estadual com as regras para a contenção da pandemia. Este documento será divulgado em coletiva de imprensa na próxima segunda-feira (20), às 10 horas. A expectativa é que o documento libere algumas atividades econômicas não essenciais para o funcionamento, mas com regras de restrições.

Na ocasião, o governador também vai divulgar a nova modelagem sobre a situação dos casos da Covid-19 em Goiás, com dados de cada região do Estado, o que, segundo os técnicos do governo são mair corretos para estabelecer o quadro geral da pandemia, mostrando dados mais específicos da realidade de cada localidade. “Na segunda, farei coletiva mostrando a realidade, com dados criteriosos de cada região e município com incidência e apresentaremos o decreto que vai definir as regras para os próximos 15 dias. A responsabilidade nossa é enorme. Neste um mês que seguramos com o contingenciamento, conseguimos estruturar uma parte de nossa rede hospitalar. Progredimos, mas ainda falta muito.”

Já está confirmado, no entanto, que o governador vai obrigar o uso de máscaras de proteção para todas as pessoas que saírem de casa, mesmo para o trabalho ou realizar as atividades essenciais, como compras de alimentos ou remédios. O decreto, segundo Caiado, vai conter as especificações do equipamento que será permitido e a forma de uso. Na live, ele disse também que o acompanhamento da situação da pandemia é feito diariamente e, com isso, as regras de contenção podem ser modificadas a qualquer tempo.