Cidades Caiado anuncia vacinação de professores para maio e retorno das aulas presenciais em julho O anúncio foi feito durante a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra de esportes do Colégio Estadual José Rodrigues Naves, no município de Goianira

A próxima categoria profissional que será imunizada contra a Covid-19 será a dos professores, informou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), nesta segunda-feira (26). “Antes do final do mês de maio vocês já vão entrar na vacinação, para voltar a ter uma vida normal nas escolas no segundo semestre”, pontuou. O anúncio foi feito durante a assinatura da ordem ...