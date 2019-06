Cidades Caiado anuncia reforço de 2 mil homens para segurança na Romaria de Trindade Serão destacados para cobrir a festividade religiosa membros da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Batalhão Rodoviário, além do Corpo de Bombeiros

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou nesta segunda-feira (24) que 2 mil homens reforçarão a segurança durante a Romaria de Trindade em 2019. Serão destacados para cobrir a festividade religiosa membros da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Batalhão Rodoviário, além do Corpo de Bombeiros. O anúncio do reforço policial foi feito durante o lançamento da 18ª...