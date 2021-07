Cidades Caiado anuncia chegada de mais de 98 mil doses de vacina da Janssen em Goiás Atualmente, a faixa etária para vacinação avançou para o público com 44 anos ou mais

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a chegada de 98.800 doses de vacina contra Covid-19. A nova remessa deve chegar por volta das 9h da manhã deste sábado (3), em Goiânia. "Coisa boa é fartura, minha gente", escreveu Caiado. A vacinação contra a Covid-19 por faixa etária em Goiânia foi ampliada para as pessoas com 44 anos ou mais junto com o reto...