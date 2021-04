Cidades Cai taxa de ocupação de UTI Covid em hospitais privados do Brasil, diz associação Os hospitais privados da região Sul têm a menor taxa de ocupação das UTIs, com 80,4%

A taxa de ocupação de leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para pacientes com Covid-19 em hospitais privados caiu, em média, 13 pontos percentuais nas últimas duas semanas. Passou de 98% para 85%. As instituições já começaram a retomar as cirurgias eletivas suspensas no período de maior sobrecarga. Esses dados são da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privad...