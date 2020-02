Cidades Cai para três número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil Total de casos descartados sobe para 45 em todo o país

O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da pasta, divulgado às 12h deste domingo (16), dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45. O total não mudou em relação ao boletim de&nbs...