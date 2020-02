Cidades Cai número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil No País, três pessoas são acompanhadas

O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da pasta, divulgado às 12h de ontem (16), dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45.De sexta-feira (14) para sábado, um caso no Paraná e o...