Cidades Cai infecção na área da Saúde Porcentagem de profissionais infectados pelo coronavírus com relação ao total de casos confirmados caiu de 3% para 1,8%. Queda é motivada por vacinação de grupo prioritário

A porcentagem de profissionais da saúde infectados com Covid-19 com relação ao total de casos confirmados de coronavírus (Sars-CoV-2) no Estado caiu de uma média de 3% para 1,8% em Goiás depois do início da vacinação. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), 58% dos 206 mil trabalhadores da saúde do Estado já foram imunizados. A superintendente de...