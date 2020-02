Cidades Cai de 11 para 6 o número de casos suspeitos do coronavírus no Brasil Ainda não houve nenhum caso confirmado no País e não há a circulação do vírus em nenhum país da América do Sul

Caiu de 11 para 6 o número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil, segundo informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 13. Ainda não houve nenhum caso confirmado no País e não há a circulação do vírus em nenhum país da América do Sul. Já houve o registro de 40 casos suspeitos que foram analisados e descartados. Dentre os seis casos suspe...