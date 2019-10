Cidades CAE autoriza empréstimo de quase R$ 135 milhões para Aparecida de Goiânia Aprovação veio com validação da União, já que o município tem quitado os prazos e pagamentos de empréstimos realizados em outras gestões

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (2), a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da União, no valor de US$ 35 milhões, equivalente a quase R$ 135 milhões, para a prefeitura de Aparecida de Goiânia. A verba será destinada para a execução do Programa de Reestruturação Viária da Bacia do Ribeirão Santo Antônio, além de i...