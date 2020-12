Cidades Caderno apreendido no carro de cantor preso por tráfico tem anotações de serviços de maquiagem Em entrevista coletiva na tarde deste domingo, Danilo Oliveira Lellis, conhecido como Dan Lellis apresentou sua versão sobre a prisão registrada na última quarta-feira (2). Defesa do cantor explicou equívoco

O caderno apreendido no carro do cantor Danilo Oliveira Lellis, conhecido como Dan Lellis, na última quarta-feira (2) em Alexânia tem anotações de serviços de maquiagem prestados pela esposa de Dan. A defesa do cantor solicitou autorização para fazer imagens das anotações e apresentou as imagens junto com prints de conversas da esposa negociando o serviço com clientes. “...