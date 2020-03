Cidades Cadela Hanna, que atuou em Brumadinho, se aposenta do Corpo de Bombeiros de Goiás Cão de busca e resgate atuou durante 8 anos na corporação

A cadela Hanna de 8 anos, que trabalhou nas buscas das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho (MG) em 2019, irá se aposentar do Corpo de Bombeiros de Goiás. A homenagem do cão de busca e resgate acontecerá junto com a solenidade de formatura do Curso de Intervenção e Operações de Salvamento em Desastres (CIOSD-2020) na manhã desta terça-feira (3) no pátio do 1º B...