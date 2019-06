Cidades Cadela guarda corpo de dono assassinado a tiros em bar de Guaraí Animal não deixava ninguém se aproximar do dono, morto a tiros na noite desta sexta; testemunhas relataram que tiros partiram de dois homens que chegaram de moto no local

Uma cadela guardou o corpo do seu dono, assassinado a tiros em um bar de Guaraí na noite desta sexta-feira, 7, até que conhecidos chegassem para leva-la do local. Determinada em proteger o dono, a cadela não permitia que ninguém encostasse ou até mesmo chegasse perto do corpo de Jardel Cláudio Turíbio Ramos, de 29 anos. Testemunhas relataram à Polícia Militar que do...