Cidades Cadela e dois filhotes soterrados após parto são resgatados em Caldas Novas Animais foram socorridos por bombeiros após serem encontrados dentro de um buraco na manhã desta sábado (24)

Uma cadela e seus dois filhotes foram resgatados na manhã deste sábado (24) após serem soterrados em um buraco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, provavelmente a cadela entrou no local para parir seus filhotes, mas a terra cedeu e os cobriu parcialmente. Utilizando técnicas de salvamento terrestre, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar todos os ani...